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Öğrencilerin SGK iş ve işlemleri artık okul müdürlüklerince yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 01.02.2024 tarih ve 95651033 sayılı yazısı ile bütçe uygulamaları kapsamında stajyer öğrencilerin SGK iş ve işlemlerinin 1 Şubat'tan itibaren il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacağı talimatını "4- Geçici süreli çalışanlara; (usta öğretici, stajyer öğrenci ve ücretli öğretmenler) ilişkin SGK Prim işlemleri 01 Şubat 2024 itibarıyla il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerçekleştirilmeye başlanacaktır. 5- 01-Personel Giderleri ve 02-SGK prim giderleri harcama kalemlerinden tüm işlemler il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerçekleştirileceğinden maaş, ücret, ek ders ve SGK prim ödemelerinin zamanında yerine getirilmesinden il milli eğitim müdürlükleri sorumlu olup ilçe milli eğitim müdürlüklerine gerekli desteği vereceklerdir." açıklamalarıyla verdi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 14:00, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 09:19
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Öğrencilerin SGK iş ve işlemleri artık okul müdürlüklerince yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 01.02.2024 tarih ve 95651033 sayılı yazısında aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu.

Anayasa Mahkemesinin 3/11/2023 tarihli ve 32358 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28/9/2023 tarihli ve E: 2020/33, K: 2023/161 sayılı Kararı çerçevesinde 01-Personel Giderleri ve 02-Sosyal Güvenlik Kuramlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak ödemeler ile 03.03 - Sürekli Görev Yolluğu, 03.04 - Mahkeme ve Harç Giderleri ödemeleri de dahil olmak üzere her türlü ödeme işlemi için ödeneği olmaksızın kesinlikle harcama yapılmayacağı Strateji Geliştirme Başkanlığının 02.01.2024 tarihli ve 93400904 sayılı yazısı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının 03.01.2024 tarihli ve 2763340 sayılı yazısı ile duyurulmuştur.

Bakanlığımıza bağlı okulların maaş, ücret, tazminat ve ek ders gibi özlük haklarına ilişkin tahakkuk işlemlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığının 28.11.2005 tarihli ve 22055 sayılı yazısı doğrultusunda illerde il milli eğitim müdürlüklerince, ilçelerde ise ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerine getirildiği malumlarınızdır.

Her türlü ödeme işlemi için ödeneksiz harcama yapılamayacağı hususu göz önüne alınarak, bütçe işlemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve olası aksaklıkların önlenebilmesi bakımından; Bakanlığımıza bağlı okul ve kuramlarda görev yapan kadrolu, sözleşmeli öğretmen ve diğer personel ile işçi ve geçici süreli çalışanların (usta öğretici, stajyer öğrenci ve ücretli öğretmenler) maaş ve özlük haklan ile SGK prim giderlerine ilişkin 01.01-Memurlar, 01.02-Sözleşmeli Personel, 01.03- İşçiler, 01.04- Geçici Süreli Çalışanlar, 02.01-Memurlar ve 02.02-Sözleşmeli Personel. 02.03-İşçiler. 02.04-Geçici Süreli Çalışanlar harcama kalemlerinden yapılacak ödemelerin ödenekleri; personelin kadrosunun bulunduğu okulun veya kurumun bağlı olduğu Bakanlık merkez teşkilatı harcama birimlerince; Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din öğretimi Genel Müdürlüğü, özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünden, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri personeli için ise Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilecektir.

Bu kapsamda;

1-01-Personel giderleri ve 02-SGK prim giderleri harcama kalemlerine ilişkin ödenekler; personelin kadrosunun bulunduğu okulun veya kurumun bağlı olduğu merkez teşkilatı harcama birimlerince i) ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

2-Maaş, ücret, ek ders, SGK primi ve benzeri giderlere ilişkin her türlü tahakkuk ve ödeme işlemleri il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerçekleştirilecektir. Okul ve kurumlarca maaş, ücret, ek ders, SGK prim işlemleri yapılmayacaktır.

3-Maaş, ücret, ek ders ve SGK prim giderlerine ait ödeme emri belgesi oluşturulması ve oluşturulan ödeme emri belgesine eklenmesi gereken bilgi ve belgeler ilgili okul ve kurumlarca il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

4-Geçici süreli çalışanlara: (usta öğretici, stajyer öğrenci ve ücretli öğretmenler) ilişkin SGK Prim işlemleri 0) Şubat 2024 itibarıyla il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerçekleştirilmeye başlanacaktır.

5-01-Personel giderleri ve 02-SGK prim giderleri harcama kalemlerinden tüm işlemler il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerçekleştirileceğinden maaş, ücret, ek ders ve SGK prim ödemelerinin zamanında yerine getirilmesinden il milli eğitim müdürlükleri sorumlu olup ilçe milli eğitim müdürlüklerine gerekli desteği vereceklerdir.

6-Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan işçi kadrolarındaki personelin ücret ödemelerine ilişkin işlemler, görev yaptığı birim tarafından gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımıza bağlı okul ve kuramlarda, işletmelerde mesleki eğitim/staj yapan öğrencilerin ücretleri 01.04-Geçici Süreli Çalışanlar harcama kaleminden öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim/staj yaptıkları okul ve kurumun bağlı olduğu merkez teşkilatı harcama biriminden; Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünden, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri için Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilecektir. Mesleki eğitim/staj yapan öğrencilerin SGK prim giderlerine ilişkin ödenekler ise 02.04-Gcciçi Süreli Çalışanlar harcama kaleminden öğrencilerin kayıtlı oldukları okullar tarafından Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden talep edilecektir.

Buna göre, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneklerle ilgili bütçe uygulamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, sonuçlandırılması ve il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin maaş, ücret, ek ders ve SGK primi ödenek taleplerinin aksatılmadan karşılanabilmesi bakımından ilgili birimlerce gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR

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