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Astronot Gezeravcı, Konya ve Balıkesir'deki öğrencilerle telsizle görüştü

"Dünyada en çok şu anda sizin sahip olduğunuz lüksü, ailemi, anne-babama yakın olmayı özledim"- "ISS'e herkes birçok defa gelmek ister ama isteğim benden sonra gelecek arkadaşlarımızın sayısının artması. İnşallah başka arkadaşlarımıza da yakın zamanda kısmet olur"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 08:58, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 09:09
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Astronot Gezeravcı, Konya ve Balıkesir'deki öğrencilerle telsizle görüştü

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Dünyada en çok şu anda sizin sahip olduğunuz lüksü, ailemi, anne-babama yakın olmayı özledim." dedi.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Konya'daki Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu ve Balıkesir'deki Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nden bilime ve uzay çalışmalarına ilgi duyan öğrencilerle telsiz görüşmesi gerçekleştirdi.

Bir öğrencinin kenetlenmeden önce ISS'in nasıl göründüğünü sorması üzerine Gezeravcı, güneşin açısına bağlı olarak ISS'nin parıldayan bir elmas gibi göründüğünü ve bunu izlemenin müthiş bir duygu olduğunu ifade etti.

ISS'te vaktini nasıl geçirdiğine dair soruya karşılık Gezeravcı, "Müthiş şekilde yoğun ve planlı gidiyor. Boşa geçirilen zaman yok. Bütün günümüz planlanmış bir faaliyet takvimi dahilinde tıkır tıkır işliyor. Her şey gayet yolunda." diye konuştu.

Gezeravcı, "Şu anda dünyadan çok uzaktasınız. Dünyada en çok neyi özlediniz?" sorusuna ise "Dünyada şu anda sizin sahip olduğunuz lüksü, ailemi, anne-babama yakın olmayı özledim." cevabını verdi.

- "Sanat eserini izler gibi bir hissiyat içindeyim"

Toplamda 36 saatlik bir seyir sürecinin sonrasında ISS'e ulaştıklarını vurgulayan Gezeravcı, "Artık son dakikalarımızda bir an önce kenetlenmek için nefeslerimizi tuttuk. Müthiş şekilde heyecanlı ve keyifliydi. Burada bulunduğumuz her an keyif alıyoruz. Yürüttüğümüz çeşitli aktivitelerin her türlüsü çok keyifli. Bugüne kadar askeri jetlerle uçmuş insan olarak 90 derece tırmanırken bu derece ivmelenen roketin içinde olmak da harika bir duyguydu." değerlendirmesinde bulundu.

Gezeravcı, günde planlı 8-8,5 saat arasında uyku zamanı olduğunu ancak bunu şu anda 5-6 saat civarında tuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"ISS'e herkes birçok defa gelmek ister ama isteğim benden sonra gelecek arkadaşlarımızın sayısının artması. İnşallah başka arkadaşlarımıza da yakın zamanda kısmet olur. İstasyonda hali hazırda yürüttüğümüz 13 deney var. Çok farklı bilimsel alanlarda gerçekleştirilen deneyler olduğu için kısmet olursa çok büyük sonuçlara ulaşma imkanı olacak."

Uzaydan dünyaya bakmanın nasıl bir his olduğu sorusunu yanıtlarken Gezeravcı, "Sanat eserini izler gibi bir hissiyat içindeyim. Bugüne kadar hayatımda göremediğim tek şey içinde yaşadığımız bu güzel dünyanın dıştan görüntüsüydü. Buna da çıplak gözle vakıf olmak harika bir duygu." ifadelerini kullandı.

Gezeravcı, "Bir astronot olarak evrendeki başka bir gezegene ayak basmak ister miydiniz?" sorusunu ise "Her türlü yola açığım. İnşallah oraları da keşfetmek bizlere kısmet olur." şeklinde yanıtladı.

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