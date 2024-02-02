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Brent petrolün varil fiyatı 79,05 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,05 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 09:52, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 09:53
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Brent petrolün varil fiyatı 79,05 dolar

Dün 81,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 79,05 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,10 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, petrol üretimini azaltma politikasını 3 Nisan'a kadar sürdüreceğini açıklaması etkili oldu.

Ayrıca ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışlarında sona gelindiğine yönelik açıklamaları da söz konusu yükselişe destek oluyor.

Dün ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Fed Başkanı Powell para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını ifade etti.

Öte yandan, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını durdurmak için ateşkes ilanına yönelik uluslararası adımlar, bölgede tansiyonun yavaşlayacağı ve ticaret yolları üzerindeki risklerin hafifleyeceği beklentilerini artırarak petrol fiyatlarındaki artışı kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,35 ile 79,58 dolar aralığının direnç, 78,98 ile 77,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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