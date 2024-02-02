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MİT ve Emniyet'ten Mossad operasyonu: 7 kişi gözaltında

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 09:53, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 10:17
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MİT ve Emniyet'ten Mossad operasyonu: 7 kişi gözaltında

Edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi.

Çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin de edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si yakalandı. İki şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı.

MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.

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