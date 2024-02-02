KPSS-2024/3 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden MEB Sözleşmeli personel atama sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
DUYURU
(02 Ocak 2024)
KPSS-2024/3: Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/3 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2024/3 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2024/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2024/3
Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2024/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2024/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)