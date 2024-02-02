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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 65 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 65 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 17:26, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 17:27
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 65 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 65 bin lira, en yüksek 2 milyon 68 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 4,1 artışla 2 milyon 65 bin liraya yükseldi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 983 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 966 milyon 390 bin 578,48 lira, işlem miktarı ise 476,60 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 973 milyon 97 bin 275,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile AgaBullion Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.983.000,002.093,80
En Düşük2.065.000,002.039,65
En Yüksek2.068.000,002.115,00
Kapanış2.065.000,002.055,00
Ağırlıklı Ortalama2.065.895,242.069,97
Toplam İşlem Hacmi (TL)966.390.578,48
Toplam İşlem Miktarı (Kg)476,60
Toplam İşlem Adedi26

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