Hazine haftaya 1 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 6 Şubat Salı günü düzenlenecek ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, avro cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışına imza atılacak.

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