Kırıkkale'de yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist yaralandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde istinat duvarındaki göçük nedeniyle yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist hafif yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 11:29, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 11:35
Ankara-Kırıkkale demir yolu hattı Kılıçlar köyü mevkiindeki istinat duvarı, rayların üzerine devrildi. Bu sırada hatta seyreden yük treninin lokomotifi devrildi, 3 vagonu raydan çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 2 makinist, hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, demir yolu hattını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürüyor.