Eskişehir'de patlama sesinin nedeninin ses hızını geçen askeri uçak olduğu açıklandı
Eskişehir'de duyulan patlama sesine test uçuşu sırasında ses hızını geçen askeri uçağın neden olduğu bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 13:12, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 13:13
Valilikten yapılan açıklamada, kentte 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından bugün saat 16.00'ya kadar emniyetli sahada test ve tecrübe uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda saat 11.00 sularında hissedildiği gibi 'sonik patlama' sesi duyulabilecektir." ifadesi kullanıldı.