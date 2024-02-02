Eskişehir'de patlama sesinin nedeninin ses hızını geçen askeri uçak olduğu açıklandı

Valilikten yapılan açıklamada, kentte 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından bugün saat 16.00'ya kadar emniyetli sahada test ve tecrübe uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda saat 11.00 sularında hissedildiği gibi 'sonik patlama' sesi duyulabilecektir." ifadesi kullanıldı.