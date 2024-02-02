İhracatta ocak rekoru
İhracatta ocak rekoru
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
Gezeravcı: Attığımız her bir adım dünyamızın geleceği için
Gezeravcı: Attığımız her bir adım dünyamızın geleceği için
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'yı görüşecek
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'yı görüşecek
Kendisini başsavcı olarak tanıttı, polise sicil numarasını sordu
Kendisini başsavcı olarak tanıttı, polise sicil numarasını sordu
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti
Deprem konutlarının hak sahiplerine teslimi yarın başlıyor
Deprem konutlarının hak sahiplerine teslimi yarın başlıyor
Taksici cinayeti: Telefon ve kulaklığı için öldürmüş
Taksici cinayeti: Telefon ve kulaklığı için öldürmüş
Gri liste nedir? Nasıl çıkılır?
Gri liste nedir? Nasıl çıkılır?
Yargıtay 'eli sıkı' kocayı tam kusurlu buldu
Yargıtay 'eli sıkı' kocayı tam kusurlu buldu
Kırıkkale'de yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist yaralandı
Kırıkkale'de yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist yaralandı
Bakan Işıkhan, 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
Bakan Işıkhan, 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
Bakan Yerlikaya: Depremde 53 bin 537 canımızı yitirdik
Bakan Yerlikaya: Depremde 53 bin 537 canımızı yitirdik
MİT ve Emniyet'ten Mossad operasyonu: 7 kişi gözaltında
MİT ve Emniyet'ten Mossad operasyonu: 7 kişi gözaltında
Meclis üyesini dışarı çıkarmayan Zabıta Müdürü'nü işten kovdu
Meclis üyesini dışarı çıkarmayan Zabıta Müdürü'nü işten kovdu
Emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılıyor
Emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılıyor
'Kafes-34' operasyonunda örgüt üyesi 13 şüpheli yakalandı
'Kafes-34' operasyonunda örgüt üyesi 13 şüpheli yakalandı
HSK'ye yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
HSK'ye yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kocaeli'deki fabrikada rehin alınan 7 işçi kurtarıldı
Kocaeli'deki fabrikada rehin alınan 7 işçi kurtarıldı
'Kilisedeki saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı'
'Kilisedeki saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı'
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti'den, Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
AK Parti'den, Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
Bölge İdare Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
Bölge İdare Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
Kur korumalı mevduatta düşüş devam etti
Kur korumalı mevduatta düşüş devam etti
10 soruda 2024-YKS başvuruları
10 soruda 2024-YKS başvuruları
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
MSB kaynakları: F-16 tedariki herhangi bir şarta bağlı değil
MSB kaynakları: F-16 tedariki herhangi bir şarta bağlı değil
Kredi kartı harcaması 2,5 kat arttı
Kredi kartı harcaması 2,5 kat arttı
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar Alev Alatlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 14:25, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 14:25
Yazdır
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti

Alatlı'nın ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Sosyal medya hesabından ölüm haberini duyuran Koca, "Alev Hanımı kaybettik." dedi.

Paylaşımının devamında, Alatlı'nın bir süredir tedavi gördüğünü söyleyen Bakan Koca, "Kendisini ziyarete gittiğimde, "Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz." demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bir süredir hastanede tedavi gören yazar Alev Alatlı, yaşamını yitirdi. Alatlı, 80 yaşındaydı.

Alev Alatlı Kimdir?

Düşünce ve edebiyat dünyamızın değerli ismi Alev Alatlı'nın özgeçmişi...

1944'te İzmir'de doğdu. Liseyi Tokyo'da okudu. Ekonomi & İstatistik lisansını ODTÜ, Ekonomi & Ekonometri Yüksek Lisansını Fulbright bursu ile gittiği ABD, Vanderbilt Üniversitesinden (Nashville,Tennessee) aldı.

Felsefe öğrenimine de başlayan Alatlı doktora çalışmalarını New Hampshire, Dartmouth College'de sürdürdü. İlahiyat, Düşünce ve Medeniyet Tarihi üzerinde yoğunlaştı. 1974'de Türkiye'ye döndü,

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Ankara Devlet Planlama Teşkilatında kıdemli ekonomist olarak çalıştı.

California Üniversitesi (Berkeley) ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü.

Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte "Bizim English" adında bir dergi çıkaran Alatlı, daha sonra Türk Yazarlar Kooperatifinde (YAZKO) başkan yardımcısı olarak görev aldı.

1985 ve 1986 yıllarında Edward Said'in "Haberlerin Ağında Islam" (Covering Islam) and "Filistin'in Sorunu" (The Question of Palestine) yayınlandı. Filistin davasını duyurmak üzere yaptığı çalışmalar, 1986'da Tunus'ta sürgünde olan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırıldı.

2006 yılında Rusya'da Mihail Aleksandroviç Şolohov 100. Yıl Edebiyat Ödülü'nü aldı.

2014 yılında edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünün sahibi oldu.

2012 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi; 2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi ile onurlandırıldı.

2005-2017 yılları arasında Kapadokya Meslek Yüksekokulu mütevelli heyet başkanı olarak görev yapmıştır. 2017 yılı itibariyle de Kapadokya Üniversitesi mütevelli heyet başkanı olarak görev yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber