MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 belde belediye başkan adayını daha açıkladı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 15:30, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 15:31
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.
Bu kapsamda, 55 belde belediye başkan adayı daha açıklandı.
İsimleri açıklanan adaylar şöyle;