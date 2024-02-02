Fabrika inşaatında yanan malzemenin üzerine düşen 2 işçi öldü

Yapılan kontrolde, işçiler Ali Baba Gürkan ile Zülfü Çınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Klima üreten bir fabrikanın yeni eklentisi için çalışma yapılan şantiye alanında platform üzerinde kaynak yapan 2 işçi, sıçrayan kıvılcımların zemindeki yalıtım malzemesini tutuşturması sonucu paniğe kapılarak platformdan düştü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net