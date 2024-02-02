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Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kişinin banka hesabındaki yaklaşık 2 milyon liranın başka hesaplara aktarılmasıyla ilgili 21 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 16:15, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 16:17
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Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin hesabındaki yaklaşık 2 milyon liranın çeşitli hesaplara gönderilmesi üzerine Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

Ekipler tarafından, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 21 şüpheli, Muğla ve ilçeleri ile çevre illere düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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