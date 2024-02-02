Kartal'da İngiliz vatandaşı anaokulu öğretmeni kadın öldürüldü

Alınan bilgilere göre, ilçede bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan İngiliz vatandaşı Katie Erorbay, Orhantepe'deki anaokulundan çıkıp evine gitmek için aracına bindiği sırada Mustafa G. geldi.

Aracından inmek istemeyen Erorbay ile Mustafa G. arasında tartışma yaşandı. Bu sırada Erorbay'ı silahla vuran Mustafa G, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erorbay'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, katil zanlısı Mustafa G'yi hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, Katia Erorbay'ın Hakan Erorbay ile evli olduğu, evliliklerinden bir çocukları olduğu öğrenildi. Ayrıca Mustafa G'nin, Erorbay'ı sık sık rahatsız ettiği belirlendi.

Polisin, olayla ilgili çalışması sürüyor.

- Vurulma anı kamerada

Mustafa G'nin Katie Erorbay'ı silahla vurması ve ardından intihar girişiminde bulunması güvenlik kamerasınca kaydedildi.