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'Şehirlerimizi eskisinden daha güzel ve güvenli hale getireceğiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirleri eskisinden daha güzel ve güvenli hale getireceklerini belirterek, son depremzede evine kavuşana kadar sahada olacaklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 17:15, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 18:11
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Bakan Özhaseki, Kriter Dergisi'nin şubat sayısında SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtladı.

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yapılan çalışmaları aktaran Özhaseki, "Deprem bölgesinde 6 milyon 609 bin 408 bağımsız bölüm içeren, 2 milyon 376 bin 167 yapının hasar tespitini yaptık. Zaman zaman itirazlarla bazı ufak değişiklikler olsa da 680 bin konut, 170 bin dükkan, depo, ahır gibi bağımsız bölümün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. Ortaya çıkan maliyet 110 milyar dolar." bilgisini verdi.

Afet bölgesinde zarar gören her konut ve iş yerini güvenli bir şekilde yeniden inşa edeceklerini dile getiren Özhaseki, "Şehirlerimizi eskisinden daha güzel ve güvenli hale getireceğiz. Son depremzede vatandaşımız evine kavuşana kadar da sahadayız." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, deprem bölgesinde yapımı süren konutlara ilişkin bilgi vererek, "Yaklaşık 307 bin bağımsız bölümün inşası için 'Bismillah' dedik. Vatandaşlarımızın evlerini teslim etmeye başladık. Bundan sonra da her ay tamamlanan konutlarımızı etap etap teslim etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

- "İstanbul için kaybedecek vaktimiz yok"

Bir yandan deprem bölgesindeki yeniden inşa ve imar faaliyetlerine devam ederken, diğer yandan da İstanbul'u kentsel dönüşümle afetlere hazırlamaya çalıştıklarını bildiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"İstanbul'da 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. İlk etapta 600 bin konutun dönüşmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın odağında yer alan İstanbul'da 2012'den bu yana 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümü ise sürüyor. 5 yıl içerisinde, İstanbul'da acilen dönüşmesi gereken 600 bin konut başta olmak üzere riskli olan 1,5 milyon bağımsız bölümü dönüştürüp şehri afetlere hazır hale getirmeyi planlıyoruz. İstanbul için kaybedecek vaktimiz yok."

İstanbul'un dönüşümü için dört adımlı bir yol haritası belirlediklerini aktaran Özhaseki, bu adımları ise şöyle sıraladı:

"Birincisi, yeni yasamızın, dönüşümün önündeki engelleri kaldırmasıyla şehri deprem başta olmak üzere bütün afetlere hazır hale getireceğiz. İkincisi, şehirde belirlediğimiz rezerv alanlarda 400 bin konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarına sürat katacağız. Üçüncüsü, 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 350 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız. Dördüncüsü ise, İstanbul'da 100 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Yapacağımız bu çalışmalarla İstanbul'un özellikle acil olarak dönüşmesi gereken alanlarını yenileyecek, afetlere hazır hale getireceğiz."

Mehmet Özhaseki, İstanbul'da Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasına ilişkin olarak da 100 binadaki 500 kişiyle ilk sözleşmeleri imzaladıklarını söyledi.

Özhaseki, sözlerini, "Böylelikle toplam 350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan kampanyamızı 'Bismillah' diyerek başlattık. Bakanlık olarak, 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi, 100 bin lira da tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek sağlayacağız. Toplam geri ödeme süresi ise 10 yıl olacak. Yarısı Bizden Kampanyamıza 106 bin 225 binada 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüm için başvuru aldık." diye tamamladı.

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