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Erdoğan: Bizde şehirlerini ihmal eden belediye başkanlığı olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz, şehirlerini ihmal eden, hemşehrilerini ihtiyaç duydukları anda yüzüstü bırakan belediye başkanları olmaz. Ezkaza böyle bir belediye başkanı çıkarsa, milletten önce hesabını biz sorar, biletini biz keseriz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 17:39, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 18:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları Bursa Buluşması Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:

Biz milletimiz için varız, milettimizle birlikte varız. Milletimizin olmadığı hiçbir yerde biz de olmayız. Milletimizin derdi ve tasası da bizim önceliğimizdir.

Bursa'nın da beklentilerine karşılık verecek, eksikliklerini tamamlayacak ve şehrimizin önünde bir vizyon çizecek olan yine biziz. Vatandaşlarımızın her türlü problemine çözüm üretmek boynumuzun borcudur.

Fabrikası yok dedikleri araçlar İtalya'dan geliyor dedikleri, aracın üretim hattının Bursa'da olmasını dahi eleştirdikleri, Devrim otomobiline yaptıkları gibi diri diri mezara gömmek istedikleri Togg, hamdolsun artan üretim kapasitesiyle rakiplerini kıskandırmaya devam ediyor. Batarya fabrikamızın da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bursa birkez daha güven ve istikrar dedi. Ülkemizle ilgili farklı hesapları olanlar, Bursa'nın desteğiyle beraber çok ağır bir hüsrana uğradı.

Muhalefet yapmayı hizmete, esere ve yatırıma düşmanlık olarak gören kifayetsiz muhterisleri kendi sığ dünyalarında baş başa bırakıyoruz.

8 ay öncesine kadar, Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler bugün birbirine demediklerini bırakmıyor, sabah akşam kavga ediyor. Millete umut diye pazarladıkları cumhurbaşkanı adaylarını ellerine geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler.

Gün geçmiyor ki milletce yüzümüzü kızartacak skandala, bir ayak oyununa şahit olmayalım. Ülkemizin siyaseti adına gerçekten üzüntü verici günlerden geçiyoruz.

Kendini muhalif oalrak tanımlayan vatandaşlarımızı kucaklayarak, onların da sesine kulak vererek milli birlik ve beraberleriğiizin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Sizlerin şahsında tüm Bursalı vatandaşıma yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim dayanışma ve mıhabbetimizi daim eylesin.

Biz de koltuklar, unvanlar amaç değil. Milletimize en güzel şekilde hizmet etmek için bir araçtır.

31 Mart seçimleri

Muhalefet ile Cumhur İttifakı belediyeleri arasındaki fark, gece ile gündüz arasındaki fark gibidir. Bizde yarım zamanlı, şehirlerini ihmal eden belediye başkanları olmaz. Biz de seçmenini sadece seçimden seçime hatırlayan belediye başkanı olmaz. Şayet ezkaza böyle bir belediye başkanı çıkarsa, milletten önce hesabını biz sorar, biletini biz keseriz.

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