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Borsadan son 3 ayda 1,3 milyon yatırımcı çıktı

Borsadaki yatırımcı sayısı gerilemeye devam ediyor. Borsadan son 3 ayda 1,3 milyon yatırımcı ayrıldı. Çıkış yapanların çoğu 20-34 yaş grubundan.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 18:24, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 18:23
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Borsadan son 3 ayda 1,3 milyon yatırımcı çıktı

Borsada yatırımcı sayısındaki düşüş ivmesi devam ediyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun açıkladığı verilere göre, ocakta yatırımcı sayısı 376 bin kişi azaldı ve toplam yatırımcı sayısı 7,2 milyon kişiye geriledi.

Son çıkışlarla birlikte borsadan son 3 ayda 1,3 milyon yatırımcının ayrıldığı görüldü.

ÇIKANLARIN ÇOĞU GENÇ

Çıkış yapanların çoğunu 20-34 yaş grubu yatırımcılar oluşturdu.

Ekim ayında borsada yatırımcı sayısı 8,6 milyon kişi ile rekor seviyeye yükselmiş, kasım ayı itibarıyla düşüş ivmesi başlamıştı

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