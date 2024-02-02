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MİT ve Emniyet'in İsrail casuslarına operasyonunun detayları

Edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişinin sorgularına başlandı. İşte detaylar...

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 18:59, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 18:50
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MİT ve Emniyet'in İsrail casuslarına operasyonunun detayları

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi.

Çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin de edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edildi. Şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK verilerinin incelenmesinde, belirlenen hedeflere yönelik, adres tespiti, uçuş bilgileri gibi verilerin maddi menfaat karşılığında MOSSAD'a aktarıldığı anlaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si yakalandı. Şüpheliler A.Y. ve M.K'nin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında, 3 ruhsatlı tabanca, 50 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Görüşme ağları çözüldü

MOSSAD'ın casuslarına yönelik yapılan operasyonun başlangıcı aslında 2022'ye uzanıyor.

MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.

Bu operasyonla MİT, İsrail İstihbarat Servisi'nin ajan ağına yönelik çalışmalarını daha da genişletti. 68 kişi ve bağlantıları üzerinden detaylı incelemelere başladı. Kişilerin görüşme ağları çözüldü. Yapılan hassas çalışmalar doğrultusunda İsrail İstihbaratı ile bağlantısı olan diğer özel dedektifler tespit edildi.

MOSSAD'ın ajan belirleme tekniği

İsrail İstihbarat Servisi'nin, ilk teması araştırma şirketi maskesi ile kurduğu saptandı. MOSSAD'ın, görüştüğü her özel dedektifi ağına katmadığı, iş birliği kurmaya yatkın dedektifleri tercih ettikleri görüldü.

MOSSAD, kuracağı ağda yer alacağı kişileri belirlemek için önce basit araştırma işleri veriyor. Süreç içerisinde verdiği görevlere gasp veya suikast gibi eylemleri ekliyor. Bu eylemler keşif yaptırmaya kadar gidiyor.

Dedektifler de yabancı bir ülkenin istihbarat teşkilatı için çalıştığını biliyor. Ortadoğulu kişileri takip ettiklerinden dolayı bu istihbarat servisinin MOSSAD olduğunun da farkında. Ancak, maddi çıkarlarını önde tuttukları için İsrail İstihbarat Servisi ile ilişkilerini deşifre olana kadar sürdürüyor.

MOSSAD ajanlarına neler yaptırıyor?

MOSSAD'ın devşirdiği ajanlarından ne istediği de merak edilen bir husus. İsrail İstihbarat Servisi, kaynakları üzerinden hedeflerine yönelik birçok bilgiye ulaşabiliyor. Hedeflerinin resmi kayıtlardaki her türlü bilgisinden, ikametlerindeki ADSL-IP adreslerine kadar.

Bununla birlikte kaynaklarına eleman şebekesi kurdurma, canlı kurye temin etme, araştırma, keşif ve adres tespit etme, para transferi, darp/yaralama, hedeflere yönelik soygun gibi eylemleri de yaptırabiliyorlar.

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