Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefonda görüştü

Görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerinin gerçekleşmesi sonrası İsveç'in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Güvenlik Alanında İşbirliği Mekanizması'nı işletmeye başlatması gerektiğini ve İsveç'in terörle mücadelede Türkiye'ye gerekli desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi.