Bakan Göktaş: Gazilerimize yönelik haddini aşan skeci kınıyorum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve 'güldürmeyen' anlamsız skeci şiddetle kınıyorum. Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim en kıymetli emanetimizdir."