Bakan Göktaş: Gazilerimize yönelik haddini aşan skeci kınıyorum
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve 'güldürmeyen' anlamsız skeci şiddetle kınıyorum" dedi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 23:37, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 23:38
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve 'güldürmeyen' anlamsız skeci şiddetle kınıyorum. Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim en kıymetli emanetimizdir."