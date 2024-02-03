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Bir gecede üç il sallandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesi saat 04.17'de 3.9, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi saat 04.35'te 3.5 ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesi saat 06.09'da 4.3 büyüklüğündeki depremlerle sallandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 09:20, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 09:22
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Bir gecede üç il sallandı

Deprem kuşağında yer alan Türkiye sallanmaya devam ediyor. Gece saatlerinde üç kentte korkutan depremler meydana geldi.

ELAZIĞ 3.9 İLE SALLANDI

AFAD'ın verilerine göre; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 04.17'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Bu depremden kısa bir süre sonra, saat 04.35'te bu kez Kahramanmaraş sallandı. Türkoğlu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bu depremin derinliği ise 9.12 kilometre olarak belirlendi.

HAKKARİ'DE 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son sarsıntı ise Hakkari'de kaydedildi. Yüksekova ilçesinde saat 06.09'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklanırken, üç depremden sonra da herhangi bir olumsuz ihbar kaydedilmedi.

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