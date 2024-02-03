SEDDK'dan 'Sigorta Aracıları İçin Teklif Platformu' hakkında açıklama

Ulaşım yatırımlarında öncelik Deprem Bölgesi'nin
Ulaşım yatırımlarında öncelik Deprem Bölgesi'nin
Emekliye ek zamda ödeme tarihleri belli oldu
Emekliye ek zamda ödeme tarihleri belli oldu
TCMB'nin en genç başkanı olarak atanan Karahan'ın özgeçmişi göz dolduruyor
TCMB'nin en genç başkanı olarak atanan Karahan'ın özgeçmişi göz dolduruyor
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Resmi Gazete'de
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Resmi Gazete'de
Kartel elebaşı İstanbul'da yakalandı
Kartel elebaşı İstanbul'da yakalandı
Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi
Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi
Çalışma hayatıyla ilgili kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı
Çalışma hayatıyla ilgili kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu
Cevdet Yılmaz: OVP kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecek
Cevdet Yılmaz: OVP kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecek
Maliye Bakanlığı'ndan Hafize Gaye Erkan açıklaması
Maliye Bakanlığı'ndan Hafize Gaye Erkan açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti
Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü
Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü
İlk Türk astronot Gezeravcı, Dünya'ya nasıl dönecek?
İlk Türk astronot Gezeravcı, Dünya'ya nasıl dönecek?
Bu hafta yatırım araçlarının performansı ne oldu ?
Bu hafta yatırım araçlarının performansı ne oldu ?
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Tarihi uzay misyonu tamamlanıyor
Tarihi uzay misyonu tamamlanıyor
Ankara'da servis ücretlerine zam
Ankara'da servis ücretlerine zam
Erdoğan: Bizde şehirlerini ihmal eden belediye başkanlığı olmaz
Erdoğan: Bizde şehirlerini ihmal eden belediye başkanlığı olmaz
'Şehirlerimizi eskisinden daha güzel ve güvenli hale getireceğiz'
'Şehirlerimizi eskisinden daha güzel ve güvenli hale getireceğiz'
Şimşek: Programın çalıştığı teyit ediliyor
Şimşek: Programın çalıştığı teyit ediliyor
AK Parti'nin Bursa'nın ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
AK Parti'nin Bursa'nın ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
İhracatta ocak rekoru
İhracatta ocak rekoru
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
Gezeravcı: Attığımız her bir adım dünyamızın geleceği için
Gezeravcı: Attığımız her bir adım dünyamızın geleceği için
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'yı görüşecek
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'yı görüşecek
Kendisini başsavcı olarak tanıttı, polise sicil numarasını sordu
Kendisini başsavcı olarak tanıttı, polise sicil numarasını sordu
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti
Deprem konutlarının hak sahiplerine teslimi yarın başlıyor
Deprem konutlarının hak sahiplerine teslimi yarın başlıyor
Taksici cinayeti: Telefon ve kulaklığı için öldürmüş
Taksici cinayeti: Telefon ve kulaklığı için öldürmüş
Gri liste nedir? Nasıl çıkılır?
Gri liste nedir? Nasıl çıkılır?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

SEDDK'dan 'Sigorta Aracıları İçin Teklif Platformu' hakkında açıklama

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 31 Ocak 2024 tarihinde kurumun 2024/6 sayılı Sigorta Aracıları İçin Teklif Platformu hakkında genelge istihsal edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 09:29, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 09:31
Yazdır
SEDDK'dan 'Sigorta Aracıları İçin Teklif Platformu' hakkında açıklama

Kurumdan yapılan açıklamada, genelge ile kurulan Sigorta Aracıları İçin Teklif Platformu'nun, sigorta aracıları (acente ve broker)tarafından sigorta şirketlerinden karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası için teklif alınması ve söz konusu teklifle şirket ekranlarından poliçe düzenlenmesi için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) nezdinde kurulan bilişim temelli bir platform olduğu kaydedildi.

Açıklamada "Şirketler için Platforma üyelik zorunludur. Aracılar için Platforma üyelik isteğe bağlı olup aracılar tarafından üyelik ücreti ödenecektir. Şirkete olan aracı komisyon borcunu veya SBM'ye Platform üyelik ücretini ödemeyen aracının üyeliği askıya alınır. Platformda iki çeşit aracılık ilişkisi mümkündür. Birincisi, mevcut durumda kurulmuş olan aracılık ilişkileri, ikincisi ise münhasıran Platform üzerinden poliçe üretilmesi için Platform Aracılık Sözleşmesi ile kurulabilecek aracılık ilişkisidir." değerlendirmesi yapıldı.

Platform Aracılık Sözleşmesi kurulmasının her iki taraf için isteğe bağlı olduğu, sözleşmenin kurulması ve sonlanmasına ilişkin işlemler genel hükümlere tabi bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlara dikkat çekildi:

" Platform Aracılık Sözleşmesinin kurulmasında; teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası istenemez. Sadece bir sigorta şirketi ile çalışılması gerektiğine ilişkin sınırlama konulamaz. Portföy hakkına zarar verecek herhangi bir düzenleme yapılamaz. Platformun çalışma sistematiği iki faza ayrılmıştır. Birinci fazda sigorta aracılarının halihazırda anlaşması olan sigorta şirketlerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacaktır. Söz konusu şirketler tarafından verilecek teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecektir."

Süresi içinde birinci fazdaki şirketlerden teklif alınamaması durumunda Platform Aracılık Sözleşmesi kapsamında aracılık ilişkisi kurulan diğer sigorta şirketlerinden teklif alınabilecek olan ikinci faza geçileceği belirtilen açıklamada, "Bu fazda da 10 dakika içinde söz konusu şirketler tarafından teklif verilecek ve bu teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecektir. Sigorta şirketleri, Platform üzerinden verilen teklifler ile düzenlenecek poliçelerin prim tahsilatına (taksit sayısı vb.) ilişkin olarak Platform haricinde düzenlenen poliçelere kıyasla zorlaştırıcı koşullar belirleyemeyecektir. Şirketler tarafından teklif verilmemesi ve verilen teklif ile gün sonuna kadar poliçe tanzim edilmemesi poliçe düzenlemekten kaçınma hali olarak kabul edilecektir." bilgisi verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber