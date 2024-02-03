Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 10:39, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 10:49
Kar, kara yolunun Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde başladı.
Sisin de etkili olduğu güzergahta sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.
Karayolları ekipleri güzergahta tuzlama çalışması yürütürken, polis ekipleri ise ring halinde görev yapıyor.