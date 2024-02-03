Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 11:09, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 11:11
B.H. (41) idaresindeki 03 AEP 671 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 2. kilometresinde Hidayet G'nin (73) kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Hidayet G, kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.