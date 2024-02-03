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Türksat kamuya ait milyonlarca dosyayı dijital ortama taşıyor

Kamu kurumlarında iş ve işlemler e-Devlet Kapısı ile dijital hale getiriliyor- Türksat, sunduğu dijital arşiv hizmetiyle kamuya ait tüm dosya, evrak ve dijitalleştirilmeye uygun her türlü materyali sayısal ortama aktarıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 12:00, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 11:44
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Türksat kamuya ait milyonlarca dosyayı dijital ortama taşıyor

- Kamu kurumlarında iş ve işlemler e-Devlet Kapısı ile dijital hale getirilirken, Türksat da sunduğu dijital arşiv hizmetiyle kamuya ait tüm dosya, evrak ve dijitalleştirilmeye uygun her türlü materyali sayısal ortama taşıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, şirketin söz konusu hizmeti her yıl milyonlarca belgenin dijitalleştirilmesine önemli katkı sağlıyor.

Dijitalleştirilen tüm veriler elektronik ortamda, tek noktadan, kolay, hızlı erişilebilir, güncellenebilir ve paylaşılabilir hale getiriliyor.

Türksat'ın dijital arşiv hizmetiyle, kamu kurumları başta olmak üzere belediyeler, kütüphaneler, hastaneler ve özel kurumlardaki arşiv işlerinde harcanan emek, zaman ve masraflar da en aza indiriliyor.

- Kamunun arşivleri yangın ve selden etkilenmeyecek

Türksat güvencesiyle sunulan dijital arşiv hizmeti yüzlerce kurum tarafından kullanılıyor. Böylece her türlü belge, yangın, sel, deprem gibi afet durumlarında da koruma altına alınmış oluyor.

Milyonlarca sayfalık Osmanlı arşivinin yanı sıra kamu kurumlarının faaliyetleri sırasında üretilen belgeler, kanıt değeri ya da idari, hukuki, mali ve tarihi bilgi değeri taşıyan belgeler de güvenle saklanıyor.

- Belgelere 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor

Türksat'ın dijital arşiv hizmetiyle her türlü belgenin yanı sıra ses, görüntü, mikro form kayıtları, harita, plan, çizim gibi birçok belge de güvenle saklanabiliyor, içeriklere de saniyeler içerisinde ulaşılabiliyor.

Uzaktan çalışan kamu personeli ve vatandaşlar istedikleri dokümanlara kurumlara gitmeden 7 gün 24 saat güvenle ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda kamu hafızası da güvenle geleceğe taşınıyor.

Dijital dönüşümün önemli bir parçası olan arşiv çalışmalarıyla elektronik ortamda yer alan mevcut veriler analiz edilip sınıflandırılıyor, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesi de önemli oranda artıyor.

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