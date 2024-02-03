Artvin'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla Kaya'nın evine girdi.

Çarşı Mahallesi Kafkasör Caddesi'nde ikamet eden Turan Kaya'dan iki gündür haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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