Kuzey Irak'ta bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığını duyurdu.