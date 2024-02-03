Kuzey Irak'ta bir asker şehit
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığını duyurdu
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 14:10, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 14:12
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığını duyurdu.