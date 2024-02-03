Bakan Göktaş'tan İzmir'de öldürülen taksi şoförünün ailesine taziye telefonu

Göktaş'ın, sağlık sorunları olduğunu belirten anne Lütfiye Erge'ye destek olunması talimatında da bulunduğu belirtildi.

Başsağlığı dileklerini ileten Mahinur Özdemir Göktaş, ailenin yanında olduklarını ifade etti.

Göktaş, Gaziemir ilçesinde 31 Ocak gecesi aracına aldığı Delil Aysal tarafından öldürülen Erge'nin annesi Lütfiye Erge ve eski eşi Nevra Kahraman'ı telefonla aradı.

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