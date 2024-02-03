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Erdoğan yazar Alev Alatlı'nın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar ve mütefekkir Alev Alatlı'nın cenaze törenine katıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 15:00, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 15:01
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Erdoğan yazar Alev Alatlı'nın cenaze törenine katıldı

Çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Alatlı için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede, Alatlı'nın kızı Funda Altan ve oğlu Kaan Orhon cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, merhumun çocuklarına baş sağlığı diledi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, kıldırdığı cenaze namazının ardından merhum Alatlı için dua etti ve tezkiye konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da buradaki konuşmasında, "Şu anda ebediyete, Hakk'a ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi, 'Anneciğim, ablacığım'. Böyle bir güzelliği vardı." dedi.

Alev Alatlı'nın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahibi olduğunu anımsatan Erdoğan, "Bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız, bir hanımefendiydi. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi, o güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Bizi inşallah cennetinde bir arada, haşru cem eylesin." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Alatlı'nın tüm ailesine baş sağlığı dileyerek, "Toprak anamız ebediyete uğurlanıyor. O gerçekten toprak ana olmayı sürekli bizlere de ifade ederdi. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Eyüp Sultan Hazretlerinin hemen bu hazirede olması bizler için onunla bu dünyada çok daha fazla bir arada olmayı inşallah bizlere nasip edecektir. Geldik, gidiyoruz. Ebediyete uğurladığımız Alev anamız, ablamızla da ebediyette Rabbim bizlere haşru cem eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, namazın ardından Alatlı'nın tabutuna omuz verdi.

Alatlı'nın naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne getirildi.

Cenaze merasimine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra oğlu Bilal Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül, YÖK Başkanı Erol Özcan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu katıldı.

Törende, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski bakanlar Mahmut Özer ve Zehra Zümrüt Selçuk, sanatçı Orhan Gencebay, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bazı milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar, yazarlar ve akademisyenler de yer aldı.

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