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Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan fabrika yangınına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 15:22, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 15:23
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Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangının ekiplerce söndürülmesine çalışılıyor.

Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta çeşitli kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlisi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Fabrikada, üretimde kullanılan bazı kimyasal maddeler de çalışanlarca buradan uzaklaştırıldı.

"Bütün ekipler bölgede"

Vali Seddar Yavuz, yangın ihbarı üzerine bütün ekiplerin olay yerine sevk edildiğini belirterek, "Yangınla ilgili herhangi bir yaralanma, etkilenme söz konusu değil. Bütün ekipler bölgede. Çevre açısından, Çevre Müdürlüğü ekipleri hepsi yönlendirildi." dedi.

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