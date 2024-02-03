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Emekliler ne kadar maaş farkı alacak?

Emekliye ek zamda ödeme tarihleri açıklandı. Zam farkı SSK emeklilerine 6 Şubat, Bağ-Kur'lulara 7 Şubat'ta yatırılacak. Peki, kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 16:18, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 16:20
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Emekliler ne kadar maaş farkı alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 37,57 olarak belirlenmiş daha sonra bu oran yüzde 42,6'ya çıkarılmıştı. Ancak memur emeklilerinin yüzde 49,25 zam alacak olması nedeniyle arada yine bir fark oluşmuştu. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamayla tüm emeklilerin yüzde 49,25 zam alacağını duyurmuştu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

Bakan Işıkhan duyurdu: Emekli ek zammı ne zaman yatacak?

Resmi Gazete'de emekli ek zammının yayınlaması sonrası ek ödeme için beklenen tarihler de açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında yüzde 49,25 oranında yükseltme yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemesine 6 Şubat'ta başlanacağını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödemelerin SSK kapsamında emekli olanlar için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur kapsamında emekli olanlar için de 7 Şubat'ta gerçekleştirileceği bilgisini vererek, "Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Emekliler ocak ayında yüzde 37,57'lik artışa göre maaş aldı. Ek zam sonrası 11,68 puanlık fark hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak?

NTV'nin haberine göre, maaşı 10 bin TL olanlara 1168 TL maaş farkı yatırılacak.

* 12 bin TL olanlara 1402 TL maaş farkı yatırılacak.

* 15 bin TL olanlara 1752 TL maaş farkı yatırılacak.

*17 bin TL olanlara 1985 TL maaş farkı yatırılacak.

*20 bin TL olanlara 2 bin 336 TL maaş farkı yatırılacak.

*25 bin TL olanlara 2 bin 920 TL maaş farkı yatırılacak.

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