Kalp hastası genç kadın için helikopter havalandı

Kara yoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter görevlendirildi. Genç kadın, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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