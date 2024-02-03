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AK Parti Hatay adayları açıklandı

Partilerin yerel seçim çalışmaları sürüyor. AK Parti de Hatay'da ilçe belediye başkan adaylarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıkladı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay'ı eskisinden daha güvenli, daha görkemli bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak yok." dedi. Muhalefete de yüklenen Erdoğan, "Altılı masa denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 20:13, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 20:14
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AK Parti Hatay adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Hatay ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları açıklamasının öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi.

31 Mart'ta Hatay'ın yeni bir başlangıç yapacağına yürekten inandığını söyleyen Erdoğan, muhalefete de yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Altılı masa denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Hatayımızı yeniden ayağa kaldırmak için canla, başla çalışıyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradan bir kez daha Hataylı kardeşlerimize söz veriyoruz; hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım, hangi sıkıntıları yaşarsak yaşayalım, Hatay'ı eskisinden daha güvenli bir şehir hale getirinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok.

Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizin yeniden inşasıdır. Temmuz ayında Meclisimiz tarafından kabul edilen ek bütçede, deprem bölgesindeki şehirlerimizde kullanılmak üzere 762 milyar liralık kaynak ayırdık.

"BİZ DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİN DERTLERİYLE DERTLENEN BİR YÖNETİMİZ"

Biz, deprem turistleri gibi bölge illerimizi sadece oy sandığı ufukta belirince hatırlayanlardan değiliz. Biz depremzede kardeşlerimizi, oy tercihlerine göre ayıranlardan da değiliz. Biz sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca, deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı yardımı insanımızın başına kakan insanlardan hiç değiliz.

Biz depremzede kardeşlerimizin dertleriyle dertlenen bir yönetimiz. Biz hiçbir zaman ayrım yapmadan, tüm fertleriyle milletimizin refahı için ter döken bir ittifakız. İnşallah bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz.

"MERKEZİ YÖNETİMLE YEREL YÖNETİM EL ELE VERMEZSE O ŞEHİRE BİR ŞEY GELMEZ"

Bir gerçeği sizlere şu anda söylüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehire herhangi bir şey gelmez. Bak; şu anda Hatay garip kaldı. Hatay mahsun kaldı. Nerede belediye başkanı? Yok. İşte şimdi 31 Mart akşamı yeni bir dönemi Mehmet Öntürk kardeşim ve ekibiyle ayağa kaldıracaksınız.

Hatay uzun bir süredir, iş ve icraat yerine laf üreten CHP zihniyetinin elinde adeta heder oluyor. İnşallah sizlerin de güçlü desteğiyle 31 Mart'ta Hatay'da yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız.

Amacımız katılımcı yönetimle şehirlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Büyükşehir ne kadar önemliyse, ilçe belediyeleri o derece kritik ehemmiyete sahiptir.

31 Mart'ta Hatay'ın yeni bir başlangıç yapacağına ben yürekten inanıyorum.

Daha düne kadar allanıp pullanarak millete dayatılan, 'altılı masa' denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor.

Cumhur İttifakı tüm sabotajlara rağmen hamd olsun yoluna devam ediyor. Çünkü biz, günlük çıkarlar etrafında değil, ortak değerler etrafında bir araya geldik."

İŞTE HATAY'IN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Altınözü: Rıfat Sarı

Antakya: İbrahim Naci Yapar

Arsuz: Değer Tultak

Belen: İbrahim Gül

Defne: Gökhan Köse

Dörtyol: Oğuz Uçar

Erzin: Erhan Akı

Hassa: Selahattin Çolak

İskenderun: Mehmet Dönmez

Kırıkhan: Ömer Erdal Çelik

Kumlu: Mehmet Deli

Payas: Bekir Altan

Reyhanlı: Ahmet Salman Yumuşak

Samandağ: Seyit Ali Aslan

Yayladağı: Mehmet Yalçın

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