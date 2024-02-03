DEM Parti, İstanbul'da aday çıkaracak mı?

Parti yönetiminin bugünkü toplantısında adaylar üzerinde değerlendirme yapıldığı, açıklamanınsa yarın yapılacağı öğrenildi.

Gözler ise DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için vereceği kararda. Aday çıkarma kararı alınırsa o ismin Başak Demirtaş olup olmayacağı da merak ediliyor.

Edinilen bilgiye göre parti yönetiminde ağırlıklı görüş İstanbul'da aday çıkarma yönünde oldu. Bu ismin de Demirtaş olacağı ifade ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için de eski HDP milletvekili Kemal Bülbül'ün ismi geçiyor.

Net açıklama yarın saat 11.00'de yapılacak.