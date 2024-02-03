İsmail Kartal: Az hata yapan mutlu sona ulaşacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Antalyaspor maçına hafta başından beri iyi hazırlandık. İlk yarı oyuna iyi başladık. Golün haricinde 2-3 net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. İkinci yarıya da önde başlamanın avantajıyla 2-3 gol atmak için plan yapmıştık. Sergen Hoca da hamleler yaptı. Çift santrfora döndü. O hamlemelere karşı biz de 3 stopere döndük. Faulden elde ettiğimiz topu uzun pasla golle bitirdik. Bugünkü maçta 3 puan aldığımız için oyuncuları tebrik ediyorum. Oyuncularla konuştum sahadaki zeminden serzenişte bulundular. Yağmurdan sonra zeminin daha iyi olduğunu söylediler. Zorlu bir deplasmanda Antalyaspor gibi bir takımdan 3 puan aldığımız için mutluyum." diye konuştu.

"AZ HATA YAPAN MUTLU SONA ULAŞACAK"

Kartal, bir muhabirin Galatarasay ile bir gün önce veya sonra oynamanın avantaj oluşturup oluşturmadığı sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Bu tartışılır. Bir gün önce mi oynamak sonra mı oynamak? Şimdiden yorum yapmak doğru değil. Avantajı da var dezavantajı da var. Yorum yapmam doğru değil. Genel anlamda değerlendirmek lazım. Psikolojik olarak baktınız zaman rakip de maçları kazanıyor biz de kazanıyoruz. Güzel bir yarış içerisindeyiz. Sonuna kadar böyle gidecek. Az hata yapan mutlu sona ulaşacaktır."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçimlerde aday olmayacağına yönelik açıklamaları yönünde gelen soruya ise Kartal, "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş ama sezon sonu ben bazı şeylerin tekrar gözden geçirilerek değişebileceğini düşünüyorum." cevabını verdi.

Takıma yeni katılan defans oyuncusu Çağlar Söyüncü'nun performansı ile ilgisi soruyu ise Kartal, "İlk maçı olmasına rağmen 1 haftadır bizimle beraber. İyi ve kaliteli oyuncu. Onun kalitesinden beceresinden şüphemiz olmadı. İlk maç olmasına rağmen güzel bir maç çıkardı. Son bölümlerde biraz yoruldu. İlk maçına göre iyi bir oyun çıkardı." diye cevapladı.