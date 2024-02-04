Kocaeli'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Otomobilde bulunan Cengiz B'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan sürücü ile Filiz D. ve Emre A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tavşanlı Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde Ömer Taha Y. idaresindeki 41 APS 486 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tırla çarpıştı.

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