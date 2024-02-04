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Okullarda 2. Dönem yarın başlıyor

Yarıyıl tatili yarın sona eriyor. 20 milyondan fazla öğrenci için ikinci dönem başlıyor. Öğrenciler, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından yeniden dersbaşı yapacak. İkinci dönem, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. 1 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 26 Şubat'a kadar devam edecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 07:15, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 07:12
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Okullarda 2. Dönem yarın başlıyor

İki haftalık yarıyıl tatili, yarın sona eriyor. 20 milyondan fazla öğrenci için ders zilinin çalmasıyla ikinci dönem başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, okullara yazı göndererek yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev verilmeyeceğini duyurmuştu. Öğrenciler de yarıyıl tatilinde bol bol dinlendi, yorgunluklarını attı.

İki aylık temponun ardından, ikinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan Cuma günü çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.

İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı var. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8 ve 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2024 YKS Takvimi

Başvurular, 26 Şubat'a kadar devam edecek. Başvuru için ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulama kullanılabilir. Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran'da yapılacak.

Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Yeterlilik Testi'nin tarihi, 9 Haziran

Sonuçlar, 17 Temmuz'da açıklanacak.

YKS'ye katılacak adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.

YKS'nin 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül Pazartesi başlayacak.

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