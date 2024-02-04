Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüşü ikinci kez ertelendi
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu ikinci kez ertelendi. Açıklama SpaceX'ten geldi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 07:19, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 07:18
Dragon kapsülünün iniş yapacağı Florida açıklarında hava koşullarının güvenli bir dönüş için elverişsiz olduğu kaydedildi.
Kapsülün Dünya'ya doğru yolculuğuna başlayacağı yeni tarih en erken 6 Şubat Salı günü olarak belirlendi.
SpaceX, ekibin Uzay İstasyonu'ndan ayrılışına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecek.
Salı günü koşulların uygun olduğuna karar verilirse Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot eve doğru yaklaşık 20 saatlik dönüş yolculuklarına başlayacak.