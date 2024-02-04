Kız kardeşini darbederek zorla taksiye bindiren şüpheli gözaltında
İstanbul Kadıköy'de kız kardeşini darbederek taksiye bindiren şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 09:38, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 09:39
Kadıköy'de bir kadının darbedilerek taksiye bindirildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Caddebostan Mahallesi'nde 22 yaşındaki H.K. isimli kadının şiddete uğradığını ve bacağından yaralandığını belirleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 26 yaşındaki M.K'yi gözaltına aldı.
Darbedilerek zorla taksiye bindirilen H.K, M.K'dan şikayetçi olmadı.