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Depremde annesini ve yengesini kaybeden milletvekili o geceyi anlattı

Depremde annesini ve yengesini aynı binada kaybeden AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, 6 Şubat'ın yıl dönümünde o anları anlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 10:19, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 10:20
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Depremde annesini ve yengesini kaybeden milletvekili o geceyi anlattı

Üzerinden bir yılın geçtiği 6 Şubat depreminde Adıyaman'da binlerce bina yıkılırken binlerce insan hayatını kaybetti. Adıyaman'da hayatını kaybeden 8 bin 387 kişiden birisi Milletvekili Mustafa Alkayış da depremde annesi Fatma Alkayış (80), yengesi Zeliha Alkayış'ı (45) kaybetti.

Depremin hemen ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte Karapınar Mahallesi'nde bulunan annesi ve abisi Bahri Alkayış'ın yaşadığı binaya koştu. Geldiğinde 4 katlı binanın preslenmiş gibi çöktüğünü gören Milletvekili Alkayış, yaşadıklarını anlattı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, "Çoluğumuz çocuğumuz çok korktu, kendimizi dışarı attık. Elektrikler kesildi, iletişim yok. Bizler telefon olmadığı için bir yerlere ulaşmaya çalıştık. Yakın çevremize ulaşmaya çalıştık. Buraya geldik, burası 4 katlı bir bina vardı. Birinci katta annem, ikinci katta abim yengem oturuyor. Üstte de başkaları oturuyor. Bütün ev böyle preslenmiş gibi üst üste, bağırıyoruz çağırıyoruz ses yok. Ellerimizle taşları kaldırmaya çalışıyoruz, yakınlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bağırıyoruz ses yok, ses veren yok. Aynı gün saat 14'e doğru ağabeyimin kızı Emine Nur'u yaralı olarak çıkartabildik. Saat 17 gibi ise ağabeyimi enkazdan çıkarttık. Ama annem ve yengemin maalesef beşinci gün cenazelerini çıkartabildik. Rabbim böyle bir acıyı böyle bir imtihanı başka bir zaman kimseye yaşatmasın. Adıyaman olarak acımız çok büyük. Bu acının tarifi yok. Hem maddi hem de manevi olarak kayıplar verdik. Anne evladı, koca eşini ve çocuklarını kaybetmiş, bir çok ailenin tamamı gitti. Buna dayanabilmek buna sabredebilmek son derece zor ancak Bir araya gelerek, birbirimizin acısını paylaşarak üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

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