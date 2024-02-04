Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor
Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor
Asrın felaketinde 92 öğrencisini ve 18 öğretmen arkadaşını kaybetti
Asrın felaketinde 92 öğrencisini ve 18 öğretmen arkadaşını kaybetti
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tablolarını' yayımladı
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tablolarını' yayımladı
Aile ve Gençlik Fonuna başvuru tarihleri belli oldu
Aile ve Gençlik Fonuna başvuru tarihleri belli oldu
Kişi başına düşen araç sayısında zirvedeki iller
Kişi başına düşen araç sayısında zirvedeki iller
Depremde annesini ve yengesini kaybeden milletvekili o geceyi anlattı
Depremde annesini ve yengesini kaybeden milletvekili o geceyi anlattı
Hatay'dan sonraki adres Gaziantep
Hatay'dan sonraki adres Gaziantep
Meclis'te bu hafta: Enerji teklifi genel kurul gündemine geliyor
Meclis'te bu hafta: Enerji teklifi genel kurul gündemine geliyor
Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüşü ikinci kez ertelendi
Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüşü ikinci kez ertelendi
Okullarda 2. Dönem yarın başlıyor
Okullarda 2. Dönem yarın başlıyor
Polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu
Polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğini yakın zamanda paylaşacağız
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğini yakın zamanda paylaşacağız
AK Parti Hatay adayları açıklandı
AK Parti Hatay adayları açıklandı
'Deprem soruşturmalarında 2 bin 825 şüpheliye işlem yapıldı'
'Deprem soruşturmalarında 2 bin 825 şüpheliye işlem yapıldı'
Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek
Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek
Emekliler ne kadar maaş farkı alacak?
Emekliler ne kadar maaş farkı alacak?
Erdoğan yazar Alev Alatlı'nın cenaze törenine katıldı
Erdoğan yazar Alev Alatlı'nın cenaze törenine katıldı
Erbakan açıkladı! AK Parti ile ittifak yapmayacağız
Erbakan açıkladı! AK Parti ile ittifak yapmayacağız
Kuzey Irak'ta bir asker şehit
Kuzey Irak'ta bir asker şehit
İzmir Büyükşehir adayından suda yüzde 50 indirim sözü
İzmir Büyükşehir adayından suda yüzde 50 indirim sözü
'Kafes-35' operasyonunda 34 şüpheli yakalandı
'Kafes-35' operasyonunda 34 şüpheli yakalandı
Ulaşım yatırımlarında öncelik Deprem Bölgesi'nin
Ulaşım yatırımlarında öncelik Deprem Bölgesi'nin
Emekliye ek zamda ödeme tarihleri belli oldu
Emekliye ek zamda ödeme tarihleri belli oldu
TCMB'nin en genç başkanı olarak atanan Karahan'ın özgeçmişi göz dolduruyor
TCMB'nin en genç başkanı olarak atanan Karahan'ın özgeçmişi göz dolduruyor
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Resmi Gazete'de
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Resmi Gazete'de
Kartel elebaşı İstanbul'da yakalandı
Kartel elebaşı İstanbul'da yakalandı
Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi
Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi
Çalışma hayatıyla ilgili kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı
Çalışma hayatıyla ilgili kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu
Cevdet Yılmaz: OVP kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecek
Cevdet Yılmaz: OVP kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kişi başına düşen araç sayısında zirvedeki iller

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının geçen yıl itibarıyla 28,7 milyonu bulduğu Türkiye'de Antalya, Muğla, Burdur, Çanakkale ve Aydın'da her iki kişiden birine araç düşüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 11:10, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 11:23
Yazdır
Kişi başına düşen araç sayısında zirvedeki iller

Geçen yıl itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan 28 milyon 740 bin 492 aracın yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İstanbul, toplam 5 milyon 406 bin 820 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il iken, bu kenti 2 milyon 576 bin 835 taşıtla Ankara, 1 milyon 798 bin 709 taşıtla İzmir, 1 milyon 449 bin 356 taşıtla Antalya izledi. En az taşıtın bulunduğu iller ise 9 bin 470 taşıtla Hakkari, 11 bin 73 taşıtla Tunceli, 17 bin 328 taşıtla Bayburt oldu.

Trafiğe kayıtlı araçlar nüfusa göre değerlendirildiğinde, Türkiye'de 3 kişiye bir araç düşüyor.

Antalya, Burdur, Muğla, Çanakkale ve Aydın'da ise her iki kişiden birine araç düşüyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 1 milyon 48 bin 185 olan Muğla'da 653 bin 606 (yüzde 62,4), nüfusu 273 bin 799 olan Burdur'da 160 bin 355 (yüzde 58,6) ve nüfusu 2 milyon 688 bin 4 olan Antalya'da ise 1 milyon 449 bin 356 (yüzde 53,9) olarak belirlendi.

Nüfusu 559 bin 383 olan Çanakkale'de ise 280 bin 912 (yüzde 50,2) ve nüfusu 1 milyon 148 bin 241 olan Aydın'da 572 bin 863 (yüzde 49,9) araç bulunuyor.

Buna karşılık, Hakkari'de 29 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü. Bu ili 17 kişiye 1 araç düşen Şırnak ve 16 kişiye 1 araç düşen Ağrı izledi.

Öte yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 15 milyon 221 bin 134 otomobil bulunuyor. Türkiye'de ortalama 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.

Söz konusu oran dikkate alındığında en çok otomobil bulunan 3 il arasında Ankara dikkati çekiyor. Ankara'da geçen yıl sonu itibarıyla otomobil sayısı 1 milyon 870 bin 5 adet ve nüfus 5 milyon 782 bin 285. Yani başkentte yaklaşık 3 kişiye bir otomobil düşüyor.

İstanbul'da otomobil sayısı 3 milyon 597 bin 81 ve nüfus 15 milyon 907 bin 951 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 4 milyon 462 bin 56 olan İzmir'de ise 955 bin 517 otomobil bulunuyor. İzmir'de yaklaşık her 5 kişide 1 otomobil sahipliği bulunuyor.

TÜİK verilerine göre nüfusa ve illere göre trafiğe kayıtlı araç ve her 100 kişiye düşen taşıt sayısı şöyle:

İlTaşıt sayısıNüfusHer 100 kişiye düşen taşıt sayısıOtomobil sayısıNüfus/otomobil sayısı
Toplam28.740.49285.279.55333,7015.221.1345,60
Adana818.7392.274.10636,00402.1745,65
Adıyaman135.134635.16921,2859.20610,73
Afyonkarahisar267.276747.55535,75102.4117,30
Ağrı31.896510.6266,259.10556,08
Amasya141.592338.26741,8668.7464,92
Ankara2.576.8355.782.28544,561.870.0053,09
Antalya1.449.3562.688.00453,92667.1234,03
Artvin45.154169.40326,6519.0628,89
Aydın572.8631.148.24149,89214.6685,35
Balıkesir586.7241.257.59046,65245.4135,12
Bilecik80.618228.67335,2537.5916,08
Bingöl19.856282.5567,039.90028,54
Bitlis24.780353.9887,008.97039,46
Bolu133.885320.82441,7364.1735,00
Burdur160.355273.79958,5762.0744,41
Bursa1.143.0963.194.72035,78629.4505,08
Çanakkale280.912559.38350,22107.9155,18
Çankırı63.003195.76632,1823.9988,16
Çorum197.111524.13037,6190.8475,77
Denizli500.6341.056.33247,39234.5484,50
Diyarbakır150.6311.804.8808,3566.49727,14
Edirne183.071414.71444,1477.6545,34
Elazığ151.057591.49725,5486.3636,85
Erzincan70.211239.22329,3532.4147,38
Erzurum132.169749.75417,6366.76411,23
Eskişehir339.274906.61737,42192.8154,70
Gaziantep660.1782.154.05130,65286.0687,53
Giresun107.541450.86223,8549.7169,07
Gümüşhane28.042144.54419,4012.28711,76
Hakkari9.470275.3333,442.346117,36
Hatay603.2121.686.04335,78249.2366,76
Isparta210.743445.32547,3294.3104,72
Mersin766.1161.916.43239,98338.9235,65
İstanbul5.406.82015.907.95133,993.597.0814,42
İzmir1.798.7094.462.05640,31955.5174,67
Kars48.257274.82917,5613.10520,97
Kastamonu151.666378.11540,1169.4855,44
Kayseri449.4741.441.52331,18278.1885,18
Kırklareli152.823369.34741,3867.9795,43
Kırşehir78.123244.51931,9542.8865,70
Kocaeli518.3432.079.07224,93298.2616,97
Konya858.5972.296.34737,39415.3765,53
Kütahya243.351580.70141,91116.5724,98
Malatya215.645812.58026,54114.2747,11
Manisa722.0231.468.27949,17247.9515,92
Kahramanmaraş295.6111.177.43625,11165.9617,09
Mardin91.605870.37410,5228.55430,48
Muğla653.6061.048.18562,36250.3204,19
Muş37.051399.2029,2810.37038,50
Nevşehir147.126310.01147,4662.8584,93
Niğde127.170365.41934,8055.3596,60
Ordu172.686763.19022,6394.1568,11
Rize92.332344.01626,8440.5888,48
Sakarya356.3221.080.08032,99178.2306,06
Samsun453.7511.368.48833,16222.1956,16
Siirt24.310331.3117,347.84942,21
Sinop71.025220.79932,1734.9546,32
Sivas186.527634.92429,3897.2606,53
Tekirdağ323.7211.142.45128,34167.0216,84
Tokat217.559596.45436,4897.7466,10
Trabzon249.175818.02330,46139.8205,85
Tunceli11.07384.36613,124.26419,79
Şanlıurfa296.8742.170.11013,68103.05721,06
Uşak161.323375.45442,9776.6624,90
Van81.3491.128.7497,2130.04537,57
Yozgat120.016418.44228,6852.9367,90
Zonguldak177.270588.51030,12103.9005,66
Aksaray152.536433.05535,2276.4475,66
Bayburt17.32884.24120,577.50911,22
Karaman103.720260.83839,7641.0606,35
Kırıkkale75.097277.04627,1142.7536,48
Batman54.911634.4918,6518.19034,88
Şırnak32.582557.6055,846.60184,47
Bartın59.434203.35129,2332.1076,33
Ardahan19.71592.48121,324.10522,53
Iğdır31.682203.59415,566.96429,24
Yalova82.546296.33327,8642.1267,03
Karabük73.886252.05829,3143.3765,81
Kilis60.161147.91940,6712.40811,92
Osmaniye207.870559.40537,1699.1545,64
Düzce136.177405.13133,6164.7826,25

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber