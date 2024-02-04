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Bakan Göktaş: Asrın felaketini asrın birlikteliği ile aşıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Asrın felaketini asrın birlikteliği ile aşıyoruz. Yaraları sarmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. 11 ili etkileyen bu sarsıcı depremlerde devlet olarak ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 13:39, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 13:46
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Bakan Göktaş: Asrın felaketini asrın birlikteliği ile aşıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, depremde hayatını kaybedenlerin anısına oluşturulan hatıra ormanının ilk fidanını dikti, can suyunu verdi.

Göktaş, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında, depremden etkilenen illerden Adıyaman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Valiliğe giden, depremin yaralarının sarılması için yapılan çalışmalarda son duruma ilişkin Vali Osman Varol'dan bilgi alan Bakan Göktaş, daha sonra atık depolama alanı yakınında oluşturulan hatıra ormanı alanına geçti.

Burada, depremde hayatlarını kaybedenlerin anısına oluşturulan "Deprem Şehitleri Ormanı"nın ilk fidanını diken Göktaş, fidana can suyunu verdi.

Tüm milleti derinden yaralayan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir sene geçtiğini belirten, hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Göktaş, şunları söyledi:

"Asrın felaketini asrın birlikteliği ile aşıyoruz. Yaraları sarmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. 11 ili etkileyen bu sarsıcı depremlerde devlet olarak ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bakanlık olarak biz de merkez ve taşra teşkilatımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Sosyal yardımlar ve psikososyal desteklerimizle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Devlet-millet el ele vererek yönettiğimiz bu süreçte güçlü ve büyük Türkiye'nin kimseyi geride bırakmadığını bir kez daha görmüş olduk."

Bakan Göktaş'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Vali Osman Varol ve diğer yetkililer de eşlik etti.

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