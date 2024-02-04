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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Millet Camii'nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Şahinbey Millet Camii'nin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin rollerine dar açıdan yaklaşmak yerine daha geniş açıdan bakmakta fayda gördüğünü, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolunun camilere alışmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 17:43, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 17:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Millet Camii'nin açılışına katıldı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden Gaziantep'te Şehir Hastanesi, Şahinbey Millet Camii açılışı ve deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edileceği törene katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Millet Camii'nin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada camilerin rollerine dar açıdan yaklaşmak yerine daha geniş açıdan bakmakta fayda gördüğünü, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolunun camilere alışmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

"Camilerimizin rollerine dar açıdan yaklaşmak yerine daha geniş açıdan bakmamızda fayda görüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 milyon 300 bin nüfusuyla hızla gelişen Şahinbey ilçemizde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin buluştuğu bu güzel eserle cami eksikliğinin büyük ölçüde azaldığına inanıyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu bu güzel eser için teşekkür ediyorum. Selçuklu ve Osmanlı'yı buluşturan mimarisiyle Şahinbey Millet Camii sosyal donatılarıyla bir yaşam alanı olarak donatıldı. Her ne kadar birileri hala verilen hizmete şaşı bakıyor olsa da camilerimizde bilhassa 4-6 yaş arası çocuklarımıza yönelik imkanların sunulmasını ben çok kıymetli buluyorum. Milletle ve milletin ruh ve inanç dünyasıyla problemi olan belli kesimler dışında herkesin bu hizmetleri memnuniyetle karşıladığını biliyoruz. Camileri sadece günde 5 kez namaz kıldığımız yerler olarak göremeyiz. Camilerimiz tevhidin olduğu kadar vahdetin birlik ve beraberliğin müminler arasındaki ebedi kardeşliğin sembolüdür. Camiler hayatın merkezi, bulunduğu çevrenin kalbi olmuştur. Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi başta olmak üzere camilerimizin rollerine dar açıdan yaklaşmak yerine daha geniş açıdan bakmamızda fayda görüyorum. İbadetlerimizi yaptığımız mekanların ötesinde buraları merkez edinerek kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızı ellerinden sevgiyle tutup camilerimize daha sık getirmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çocuklarımızı ellerinden sevgiyle tutup camilerimize daha sık getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin buralardan daha sık faydalanmalarını sağlamalıyız. Gençlerimizin camilerle irtibatlarının mutlaka kuvvetli olmasını temin etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim ziyafetleri, söyleşiler, sohbetler, Mevlid-i Şerifler, çeşitli etkinliklerle bu güzel eserin hakkını vermenin yollarını aramalıyız. Çocuklarımızı kendisine, ailesine, vatanına, milletine, devletine ve insanlığa faydalı kuşaklar olarak yetiştirmek ancak bu şekilde mümkündür. Diğer türlü nesillerimizin içki, kumar, uyuşturucu, terör, şiddetin pençesine düşmesinin önüne geçemeyiz. Bu ulvi görev için çalışan, koşturan pek çok hadsizliğe rağmen nesillerimize sahip çıkan kuruluşlarımıza, vakıf, derneklerimize ve belediyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız, mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın diyorum. Görenleri hayran bırakan, iç huzuru veren, manevi dünyamızı dış dünya ile bütünleştiren bu muhteşem eserin tekrar hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Millet Camii dualarla ibadete açıldı.

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