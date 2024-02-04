Erdoğan hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti

Erdoğan, ziyaret ettiği çocuklara oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede tedavi gören çocukları da ziyaret ederek yakından ilgilendi.

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