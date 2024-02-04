Erdoğan hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek oyuncak hediye etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 18:12, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 17:59
Gaziantep Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol üyeleri ve doktorların katılımıyla açılış kurdelesini kestikten sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede tedavi gören çocukları da ziyaret ederek yakından ilgilendi.
Erdoğan, ziyaret ettiği çocuklara oyuncak hediye etti.