Adana'daki kazada motosiklet sürücüsü öldü

Ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekibince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kamyonete çarpmamak için manevra yapan Kılıç'ın kullandığı motosiklet, bir iş yerinin kepengine çarptı.

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