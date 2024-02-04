Kayseri'de kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü, 4 kişi yaralandı

İddiaya göre, M.K. idaresindeki 38 NN 229 plakalı otomobil, Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yayaya çarpan otomobil, daha sonra bir iş yerine girerek durabildi.

Sürücü M.K. ve biri bebek 4 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen M.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

- "Bebeği, aracın altından çıkardık"

İş yeri sahibi Bekir Oral, AA muhabirine, kaza sırasında dükkanda bulunduğunu ve bir müşteriyle ilgilendiğini söyledi.

Müşteriye süt verdiği esnada ses duyduğunu belirten Oral, "Camların aşağı indiğini duydum. Kafamı kaldırdığımda araba içeriye girmişti. Araç, yoldan geçen bir vatandaşı içeriye attı. Sonradan kalp krizi geçiren sürücünün öldüğünü öğrendik. Annesinin kucağındaki bebeği kazadan sonra aracın altından çıkardık. Yaralıları hastaneye götürdüler. Keşke cana gelmeseydi, mal önemli değil. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.