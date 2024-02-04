Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Otomobil sürücüsü Ömer Ş. olay yerinde hayatını kaybetti, diğer araçta sıkışan sürücü A.A. ile yanındaki kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

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