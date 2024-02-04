Beşiktaş'a transferi gündemde olan Worrall, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'a transferi gündemde olan Joe Worrall, siyah-beyazlı takımın Trabzonspor'la oynadığı maçı tribünden izledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 20:30, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 20:27
Siyah-beyazlı takımın, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı İngiliz oyuncu, İngiltere'den akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Worrall, havalimanının ardında direkt stada gelerek maçı izlerken karşılaşmanın devre arasında Başkan Hasan Arat'la bir araya gelerek sohbet etti.