Beşiktaş'a transferi gündemde olan Worrall, İstanbul'a geldi

Worrall, havalimanının ardında direkt stada gelerek maçı izlerken karşılaşmanın devre arasında Başkan Hasan Arat'la bir araya gelerek sohbet etti.

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