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Taksici cinayeti zanlısı konuştu: Kendime sıkacaktım taksiciye sıktım

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 21:31, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 21:36
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İzmir'de müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Oğuz Erge'yi öldürüp, telefonunu çalan katil zanlısı Delil Aysal'ın ifadesi ortaya çıktı.

Aysal, ifadesine göre, taksiye intihar etmek için binmiş.

Savcılık ifadesinde Aysal'ın şu bilgeleri verdiği belirtildi:

"Ailevi sıkıntılarım var. Annem babam kardeşime daha çok önem veriyor. Benimle kardeşimle ilgilendikleri gibi ilgilenmiyorlar. Bu sebeplerden dolayı psikolojim çok iyi değil. Bu yüzden Buca Evka-1 semtindeki Şahin Tepesi mevkiine intihar etmeye gidecektim. Taksiye de bu yüzden bindim. Şoföre 'Şahin Tepesi'ne gidelim' dedim.Bu saatte Şahin Tepesi'ne çıkamayacağımızı söyledi. Bunun üzerine 'Gaziemir'de eski çalıştığım fırının olduğu yere gidelim' dedim. Oraya doğru gidiyorduk."

"KARTI KABUL ETMEDİ SIKTIM"

Aysal, kamera kayıtları net olmasına rağmen, tamemen farklı bir cinayet gerekçesi de oluşturmaya çalıştı. Zanlı Delil Aysal, "Üzerimde nakit para yoktu. Taksimetre ücretini kartla ödeyecektim. Ancak taksi şoförü 'pos cihazının şarjı yok' dedi. Kartı kabul etmedi. Ben de belimdeki silahı çıkartıp sıktım. Normalde kendime sıkacaktım. Taksicinin cep telefonunu ve kulaklığını aldım. Telefon rehberinden kızının telefon numarasını buldum. Kızını arayıp, 'babanız Gaziemir'de kan kaybediyor. Ambulans çağırın' deyip kapattım. Daha sonra cep telefonunu tarlaya atıp gittim" diye konuştu.

Aysal'ın, maske, eldivenle intihar etmeye gittiğini iddia etmesi dikkat çekti. Olayın gelişimi ve kamera kayıtlarına göre, saldırının soğukkanlı planlanmış olduğu anlaşılıyor.

Gaziemir'de 31 Aralık 2023 günü saat 03.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak bindi.

Taksi şoförü Erge'yi bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Delil Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı.

Tanınmamak için yüzünü medikal maske ile gizleyen ve başında kapüşonu bulunan, ellerine de eldiven takan katil zanlısının saldırı anı, araç kamerası tarafından kaydedildi. Zanlı araca arka kapıdan bindikten sonra normalde oturması gereken yere, arka koltuğun şoförün sağına gelen bölümüne oturmuyor. Zanlı, şoförün arkasına doğru ilerliyor ve oraya oturuyor.

Görüntülerde, taksi durduktan sonra cebinden para çıkarır gibi yapan Delil Aysal'ın tabancayla 3 el ateş ettiği ve kurşunların isabet ettiği taksi şoförü Erge'nin yan koltuğa doğru devrilip hareketsiz kalması yer aldı.

Zanlı Delil Aysal'ın tabancayla vurduğu Erge'ye ardından tokat atarak tepkisini ölçmeye çalıştığı, ardından üzerinde ve takside bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı görüldü.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyonun başında yaralı halde bulunan Erge'yi ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan Oğuz Erge, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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