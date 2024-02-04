Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 21:53, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 21:54
Sahibi öğrenilemeyen park halindeki 06 EFV 152 plakalı otomobil, Yenişehir Kavşağı yakınlarında park halinde bulunduğu sırada yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araçta hasar oluştu.